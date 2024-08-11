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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1925 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzhandlung Krogoll

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1925
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1925 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1925 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1925 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1925 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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