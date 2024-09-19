Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,460,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2157 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 940 AUD. Торги состоялись 31 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 3 августа 2018
Сохранность XF
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 940 AUD
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Где продать?
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