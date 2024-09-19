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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,460,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2157 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 940 AUD. Торги состоялись 31 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1925 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1925 E на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 3, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 3 августа 2018
Сохранность XF
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 940 AUD
Германия 1 рейхспфенниг 1925 E на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1925 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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