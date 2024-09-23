Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,925,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6260 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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