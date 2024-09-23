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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,925,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6260 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1925 A на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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