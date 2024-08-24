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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1925 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1925 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1925 года D "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1925 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Frühwald - July 3, 2022
Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1925 D на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1925 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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