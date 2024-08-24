Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1925 года D "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1925
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (4)
- HERVERA (2)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- NOA (1)
- Numis.be (1)
- Rio de la Plata (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 марка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск