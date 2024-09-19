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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1925 года A "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1925 года A "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1925 года A "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,878,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Александр - June 12, 2024
Германия 1 марка 1925 A на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4080 RUB
Германия 1 марка 1925 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 марка 1925 A на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 марка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 марка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Александр - March 10, 2021
Германия 1 марка 1925 A на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF30
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Cayón - October 4, 2018
Продавец Cayón
Дата 4 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1925 A на аукционе Heritage - December 29, 2016
Германия 1 марка 1925 A на аукционе Heritage - December 29, 2016
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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