Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1925 года A "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,878,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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