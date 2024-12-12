Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1941 года J "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,165,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1941
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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