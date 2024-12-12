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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1941 года J "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,165,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность PROOF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 J на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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