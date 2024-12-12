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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1941 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,091,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4536 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 27 июня 2002.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • InAsta (1)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 G на аукционе InAsta - December 16, 2020
Продавец InAsta
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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