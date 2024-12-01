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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1941 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,128,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
2642 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 F на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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