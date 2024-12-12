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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1941 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,291,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность PF60 ANACS
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Numismática Leilões - April 18, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 B на аукционе Frühwald - March 15, 2015
Продавец Frühwald
Дата 15 марта 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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