Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1941 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,291,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1941
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Где продать?
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