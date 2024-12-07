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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,263,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1941 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2410 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Universum Coins GmbH (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе InAsta - April 1, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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