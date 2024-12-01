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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Katz Auction за 86 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (2)
  • Numis.be (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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