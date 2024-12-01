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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 560,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Eeckhout (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Numis.be (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Eeckhout - November 12, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 12 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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