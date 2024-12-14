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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 40 EUR. Торги состоялись 8 июля 2017.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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