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50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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