flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • Grün (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Tauler & Fau - October 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
COINSTORE
Аукцион 7 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть