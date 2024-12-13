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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,482,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5183 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • WAG (1)
  • Zöttl (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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