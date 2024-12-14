flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 10 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть