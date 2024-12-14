50 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

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