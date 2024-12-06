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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,114,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1559 проданному на аукционе Katz Auction за 91 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Auctiones (1)
  • Aurea (1)
  • Coinhouse (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Katz (2)
  • Russiancoin (7)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 1200 CZK
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Artemide Aste - October 4, 2020
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Artemide Aste - October 4, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Emporium Hamburg - September 8, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Coinhouse - June 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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