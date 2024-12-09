Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,565,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 23 июля 2014.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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