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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,565,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 23 июля 2014.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
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  • Rauch (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Stare Monety (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Soler y Llach - May 4, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Soler y Llach - December 20, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Aurea - December 8, 2016
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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