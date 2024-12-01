Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,602,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5639 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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