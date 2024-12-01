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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,602,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5639 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Höhn (1)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Aurea - October 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 1500 CZK
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Niemczyk - June 17, 2019
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Niemczyk - June 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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