Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,924,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 440 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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