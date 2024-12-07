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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,924,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 440 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Künker - June 23, 2004
Продавец Künker
Дата 23 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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