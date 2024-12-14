Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,648,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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