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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,648,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (3)
  • Grün (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (7)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Aurea - October 3, 2017
Продавец Aurea
Дата 3 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Aurea - October 3, 2017
Продавец Aurea
Дата 3 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе Soler y Llach - May 4, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 D на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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