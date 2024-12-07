Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,826,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком B. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 280 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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