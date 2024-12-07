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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,826,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1939 года со знаком B. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 280 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
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  • Zöttl (6)
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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