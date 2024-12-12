5 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1941 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Russiancoin за 150 RUB. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность VF (3) Нет оценки (1)