Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1941 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Russiancoin за 150 RUB. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Где продать?
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