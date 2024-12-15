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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,177,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 140 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 J на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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