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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,266,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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