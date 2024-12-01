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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,339,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 30 USD. Торги состоялись 28 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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