Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 30 USD. Торги состоялись 28 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Где продать?
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