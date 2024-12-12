Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,138,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)
Цены на аукционах
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