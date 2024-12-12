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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandel Gerhard H. Dylla

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,138,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)

Цены на аукционах

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