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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1939 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandel Gerhard H. Dylla

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,313,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Stare Monety за 50 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
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Германия 5 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1939 B на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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