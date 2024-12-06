5 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе Katz Auction за 155 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.

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