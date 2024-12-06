Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,337,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе Katz Auction за 155 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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