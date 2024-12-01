Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1941 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,525,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1941
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1941 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
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