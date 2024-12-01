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10 рейхспфеннигов 1941 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1941 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1941 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,560,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1941 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе 17 Auctions за 1 EUR. Торги состоялись 24 марта 2024.

Сохранность
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Германия 10 рейхспфеннигов 1941 D на аукционе 17 Auctions - March 24, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1941 D на аукционе 17 Auctions - March 24, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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