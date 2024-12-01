Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1941 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1941 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе 17 Auctions за 1 EUR. Торги состоялись 24 марта 2024.
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