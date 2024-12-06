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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,532,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2704 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1939 G на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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