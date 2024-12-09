flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,993,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3919 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 дек. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть