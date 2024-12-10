Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1939 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,307,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 650 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
686 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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