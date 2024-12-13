Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,171,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1939
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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