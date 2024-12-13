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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,171,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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