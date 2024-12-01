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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Stare Monety за 30 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1939 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1939 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 1 рейхспфенниг 1939 G на аукционе Al Sur del Mundo - December 8, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 8 декабря 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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