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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,482,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1912 проданному на аукционе Katz Auction за 44 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1939 F на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?

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