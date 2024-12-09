Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1939 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1912 проданному на аукционе Katz Auction за 44 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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