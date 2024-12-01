Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1939 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,478,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1939
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Katz Auction за 13 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.
Сохранность
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- Katz (1)
- Russiancoin (3)
Где продать?
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