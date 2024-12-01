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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,478,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Katz Auction за 13 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1939 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1939 E на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1939 E на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 E на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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