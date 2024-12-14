flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,760,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1939 D на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1939 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1939 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхспфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 10 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть