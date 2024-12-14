Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1939 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.
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