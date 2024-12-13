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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года B "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года B "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года B "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,732,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Spink UK за 270 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Александр (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Александр - December 16, 2021
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1939 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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