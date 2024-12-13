Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1939 года B "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,732,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1939
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Spink UK за 270 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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