1 рейхспфенниг 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе H.D. Rauch за 85 EUR. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность UNC (5) AU (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) RD (1) RB (2) Сервис PCGS (3)