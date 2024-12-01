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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1939 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 97,541,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1939
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе H.D. Rauch за 85 EUR. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Katz (1)
  • Numis Arena (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Германия 1 рейхспфенниг 1939 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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