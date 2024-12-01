Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 97,541,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1939
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе H.D. Rauch за 85 EUR. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Katz (1)
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- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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