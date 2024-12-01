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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1939 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1939 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1939 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,033,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1939
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1939 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 F на аукционе Künker - October 2, 2002
Продавец Künker
Дата 2 октября 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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