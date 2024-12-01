Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1939 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,033,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1939
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1939 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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