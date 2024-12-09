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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1939 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1939 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1939 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1939
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1939 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1400 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - November 29, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - November 29, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 29 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 6 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1939 A на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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