Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1939 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,150,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1939
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1939 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1400 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 29 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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