1 рейхсмарка 1939 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1939 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1400 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

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