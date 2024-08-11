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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1906 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1906 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1906 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1906 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
3994 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Bruun Rasmussen - April 16, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Александр - February 9, 2022
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1906 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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