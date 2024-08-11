Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1906 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1906 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Для продажи 5 марок 1906 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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