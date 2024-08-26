Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1901 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1901 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1901 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (2)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (8)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (1)
  • Karamitsos (3)
  • Katz (2)
  • Künker (6)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Numis.be (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (3)
  • Александр (1)
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 марок 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1901 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1901 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск