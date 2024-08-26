Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1901 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210,700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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