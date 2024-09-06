Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1899 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1850 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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