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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1899 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1899 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1899 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1850 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Dorotheum - November 14, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1899 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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