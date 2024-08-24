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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1888 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1888 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1888 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1888
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1888 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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