Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1888 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1888
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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