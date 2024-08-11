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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1911 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 3 марки 1911 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1911 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 424,820

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1911 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Numision - April 5, 2024
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - September 10, 2023
Продавец Zöttl
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1911 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1911 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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