Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1911 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 424,820
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1911 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1350 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?
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