Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1914 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 552,684
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1914 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8726 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 29 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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