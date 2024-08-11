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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1914 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1914 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1914 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 552,684

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1914 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8726 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3711 $
Цена в валюте аукциона 3400 CHF
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5933 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Aurea - December 2, 2017
Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 8, 2016
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 8, 2016
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Frühwald - March 29, 2014
Продавец Frühwald
Дата 29 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1914 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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